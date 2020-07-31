Лукашенко заподозрили в найме задержанных россиян

Президент Белоруссии сам нанял россиян, которые были задержаны в республике. Такое мнение высказал бывший кандидат в президенты Валерий Цепкало.
Цепкало уверен, что Лукашенко заплатил россиянам, чтобы они целый месяц «посидели в тюрьме». Политик обратил внимание, что якобы «члены ЧВК» жили в государственном санатории, не скрывались, и никто судить их не будет,
Закончатся выборы, и на этом завершится история, как было с «белым легионом», — сказал политик.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко ещё не контактировали после задержания 33 российских граждан в Белоруссии, однако могут вскоре это сделать.
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