Мир

Лукашенко заподозрили в найме задержанных россиян

03:23, 01 августа 2020
Александр Лукашенко с сыном Николаем Александр Лукашенко с сыном Николаем Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Белоруссии сам нанял россиян, которые были задержаны в республике. Такое мнение высказал бывший кандидат в президенты Валерий Цепкало.

Цепкало уверен, что Лукашенко заплатил россиянам, чтобы они целый месяц «посидели в тюрьме». Политик обратил внимание, что якобы «члены ЧВК» жили в государственном санатории, не скрывались, и никто судить их не будет, приводит мнение Цепкало РИА Новости.

Закончатся выборы, и на этом завершится история, как было с «белым легионом», — сказал политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко ещё не контактировали после задержания 33 российских граждан в Белоруссии, однако могут вскоре это сделать.

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