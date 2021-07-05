Лукашенко вошёл в список врагов свободы прессы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в список врагов свободы прессы. Перечень опубликован на сайте организации «Репортёры без границ».
Отмечается, что после президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года, Лукашенко
Также подчёркивается, что суды Белоруссии расценивали работу независимых СМИ как экстремизм. В связи с этим многие белорусские журналисты покинули страну.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились в 2020 году после президентских выборов в стране. Согласно официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, однако оппозиция заявила о фальсификации и победе своего кандидата Светланы Тихановской. В стране прошли громкие выступления не согласных с официальными результатами. Они сопровождались беспорядками и стычками с силовиками.
Новая волна недовольства со стороны Запада действиями белорусских властей началась после того, как в минском аэропорту был посажен самолёт ирландской авиакомпании Ryanair. После посадки были задержаны летевшие этим бортом основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега. Гражданка РФ была арестована.