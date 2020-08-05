Президенты Белоруссии и Украины провели телефонный разговор, в котором, помимо прочего, затронули тему возможной экстрадиции задержанных под Минском наёмников. Риторика Лукашенко на этот счёт пока весьма сдержанная. Однако на фоне антироссийских заявлений, озвученных белорусским лидером в ежегодном послании, не остаётся сомнений — после своего неизбежного переизбрания 9 августа он будет использовать россиян как предмет для торга с Кремлём. Выдача же их Киеву лишь обострит и без того сложные взаимоотношения Москвы и Минска.

Украинские власти ещё на прошлой неделе официально заявили о том, что будут добиваться экстрадиции некоторых из задержанных наёмников — тех, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе. Формально у Киева есть основания для такого шага и по другой причине: некоторые из них имеют украинское гражданство наряду с российским.

Москва свою позицию уже обозначила. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет добиваться возвращения всех 33 задержанных, а пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил: для Кремля они — в первую очередь российские граждане, а их украинские паспорта не имеют значения.

Однако, в конечном счёте, всё будет зависеть от решения Лукашенко. 5 августа он провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает белорусское государственное информагентство БЕЛТА, главы государств обсудили развитие двусторонних отношений и подготовку к проведению осенью третьего Форума регионов Беларуси и Украины. Помимо этого, Зеленский затронул вопрос выдачи Киеву задержанных боевиков.

Владимир Зеленский Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений, — отмечает агентство.

Симптоматично, что беседа президентов состоялась после обращения белорусского лидера к народу и парламенту, в ходе которого он недвусмысленно заявил о попытках российского руководства дестабилизировать ситуацию в республике.

На этом фоне вопрос экстрадиции боевиков на Украину приобретает принципиальный характер для будущих отношений Москвы и Минска. Тот факт, что Лукашенко не подтвердил сразу же готовность передать наёмников Киеву, вполне объясним: предварительно, ему нужно решить проблему грядущих выборов, а уже после этого намечать новую — с учётом обострения, — стратегию на российском направлении. Как отметил в разговоре с NEWS.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, задержанные наверняка станут предметом дальнейшего торга между Белоруссией и Россией. Причём «цена», которую способен запросить Минск, может быть разной.

Лукашенко будет «торговать» этими людьми. То есть он будет пытаться использовать их, например, для того, чтобы обменять их на одного из оппозиционно настроенных по отношению к нему политологов, проживающего в Москве гражданина Белоруссии Юрия Баранчика, которого спецслужбы республики уже пытались выкрасть из России пару лет назад. Возможно, Лукашенко потребует скидки на энергоносители и другие экономические преференции в обмен на освобождение задержанных. Естественно, если он их выдаст Украине, то после этого для российских политиков будет крайне токсично поддерживать его режим — для Москвы это будет означать потерю самоуважения. Богдан Безпалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

Вероятность того, что просьба Киева об экстрадиции наёмников будет выполнена Минском, по-прежнему крайне велика. За прошедший год, обвиняя Россию в завышении цен на нефть и газ, в «раскачке» внутрибелорусской ситуации и т.д., Лукашенко настолько понизил уровень двусторонних отношений, что отступать ему уже некуда. В своей предвыборной программе он заявил о намерении расширять список дружественных Белоруссии стран, и в этом смысле передача россиян Киеву может эффективно сработать на западном направлении.