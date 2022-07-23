Лиз Трасс назвала себя бунтаркой, которая хочет перемен Лиз Трасс назвала себя бунтаркой и заявила о желании перемен в британской политике

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, вышедшая в финал гонки за место лидера Консервативной партии и кресло премьер-министра королевства, заявила, что считает себя бунтаркой, которая хочет поменять положение дел в британской политике. Её слова приводит газета The Telegraph.

Я считаю себя бунтаркой, потому что хочу изменить положение вещей, — заявила Трасс.

Она отметила, что в настоящее время страна столкнулась с глобальным экономическим шоком в связи с пандемией коронавируса и спецоперации на Украине. По её мнению, настал поворотный момент для Британии — существовать в прежнем режиме или начать меняться. В этой связи Трасс заявила, что желает «действовать по-другому и быть смелой» — для того, чтобы Великобритания «отличалась высокими темпами роста и высокой производительностью».

В случае победы Трасс пообещала пересмотреть полномочия Банка Англии с учётом опыта центробанков по всему миру, справиться с инфляцией и облегчить налоговое время.

После отставки Бориса Джонсона в Великобритании стартовала предвыборная гонка. В финальный тур вышли глава МИД Великобритании Лиз Трасс и с экс-глава Минфина Риши Сунак. В последнем туре голосовать за нового премьер-министра королевства будут все члены партии — около 200 тысяч человек.