https://static.news.ru/photo/addf6e2c-ccd9-11e9-a3d8-fa163e074e61_660.jpg Саад Харири Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Ливана Саад Харири обратился к США и Франции с просьбой остановить военную эскалацию на границе с Израилем. Дипломат обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с госсекретарём Штатов Майклом Помпео и советником главы Пятой Республики Эммануэлем Бонном.

По информации телеканала « Аль-Маядин », бойцы шиитской группировки «Хезболла» атаковали израильскую бронемашину на границе с Ливаном рядом с районом Марон-эр-Рас 1 сентября текущего года. Транспорт, перевозивший солдат, поразила противотанковая ракета недалеко от казармы у поселения Авивим. В результате вылазки, по сведениям издания, среди военнослужащих еврейского государства есть убитые и раненые.

Ранее News.ru сообщал, что Армия обороны Израиля выпустила по ливанской территории около 100 снарядов. Кроме того, еврейское государство применило во время военной операции вертолёт. Также Иерусалим заявил об отсутствии потерь среди личного состава ЦАХАЛ после инцидента на границе с Ливаном.