Летящий из КНР на Кипр самолёт взял курс на Москву

https://static.news.ru/photo/ed0ab5f2-951f-11ea-95e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/ Global Look Press

Самолёт, который летел из Китая на Кипр, взял курс на Москву. Это произошло из-за того, что власти Турции запретили лайнеру пролёт через воздушное пространство страны. Об этом сообщил глава Министерства транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра Яннис Карусос.

Он заявил, что решение взять курс на столицу РФ было принято в связи с тем, что на облёт турецкого пространства у воздушного судна не хватит топлива. Поэтому пилот самолёта подкорректировал маршрут и направляется в московский аэропорт.

Там он сможет приземлиться и заправиться, — передаёт слова министра Кипрское информационное агентство.

Ранее NEWS.ru писал, что главы МИД Греции, Египта, Кипра, а также Франции выступили с резким осуждением политики Турции в Средиземноморье. Также они заявили о неоднократных нарушениях Анкарой норм международного права.