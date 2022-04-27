Лавров ответил на вопрос о сроках саммита Россия — Африка Лавров: саммит Россия — Африка готовится с учётом интересов глав государств

Сергей Лавров / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Саммит Россия — Африка готовится, необходимо найти время и форму, которые были бы удобны для всех глав государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с эритрейским коллегой Османом Салехом. Он добавил, что в настоящее время ведётся обсуждение с африканскими коллегами.

Саммит готовится. Сейчас мы с нашими африканскими друзьями обсуждаем организационные аспекты, которые позволят нам объявить о конкретных параметрах предстоящего саммита с учётом того, что он находится под сильным влиянием коронавирусных ограничений. Мы должны найти время и форму, которые были бы удобны для всех глав государств, — сказал Лавров.

Министр отметил, что направления сотрудничества с африканскими странами были определены в решениях первого саммита в Сочи в 2019 году. Стороны договорились работать в укреплении политического диалога, экономического взаимодействия и развитии культурного, гуманитарного и образовательного контактов.

Ранее заместитель главы МИД, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов заявил, что российские компании могут нарастить поставки энергоресурсов в африканские страны. Он отметил, что в Африке есть необходимый потенциал для углубления сотрудничества.