Лавров объяснил создание на Украине новой церкви

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что созданная в Киеве неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ) озабочена лишь отбором собственности у УПЦ Московского патриархата. Дипломат отметил, что за её активностью стоят США, сообщает РИА Новости.

Насколько серьёзны, насколько обоснованы заявления о том, что американцы задались целью подорвать позиции мирового православия? Мы это знаем, и они особо этого не скрывают, — пояснил Лавров.

Он напомнил, что неканоническая ПЦУ получила томос от патриарха Константинопольского Варфоломея, которого активно убеждал сделать это спецпредставитель по свободе вероисповедания тогдашнего президента США Дональда Трампа.

Причём тех священнослужителей, которые на Украине за это выступали, они отодвинули в сторону, назначили своего митрополита. И сейчас главная забота — это отобрать у канонической УПЦ Московского патриархата собственность: храмы, приходы, — добавил глава МИД.

Он подчеркнул, что патриарх Варфоломей Константинопольский «напрямую зависит от США».

Ранее стало известно, что против российских журналистов на Западе объявлена война. Об этом заявил Сергей Лавров, комментируя сообщения о недопуске представителей российских СМИ на траурные мероприятия годовщины трагедии 11 сентября 2001 года. Он также напомнил, что Великобритания недавно отказала российским журналистам в аккредитации.