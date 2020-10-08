Кулеба заявил о желании докурить сигару Черчилля ради «победы над Россией»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сопровождающий президента Владимира Зеленского в поездке по Британии, посетил музей-бункер Уинстона Черчилля в Лондоне. Там дипломат заявил о желании выкурить сигару бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля «за победу Украины в войне с Россией».
Об этом Кулеба
Хотелось выкурить победную сигару за победу Украины в войне с Россией. Победа обязательно будет, в частности благодаря таким друзьям, как британцы, — подчеркнул украинский дипломат.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев видит для себя значительные риски в укреплении сотрудничества президента Белоруссии Александра Лукашенко с Москвой. По его словам, в ситуации, когда Лукашенко сделал такой выбор, для Киева «риски зашкаливают».
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