Кулеба заявил о желании докурить сигару Черчилля ради «победы над Россией»

https://static.news.ru/photo/5d82e96c-09c4-11eb-a089-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сопровождающий президента Владимира Зеленского в поездке по Британии, посетил музей-бункер Уинстона Черчилля в Лондоне. Там дипломат заявил о желании выкурить сигару бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля «за победу Украины в войне с Россией».

Об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook, отметив, что возле кресла Черчилля всё ещё лежит сигара известного премьера, которая является хорошим символом.

Хотелось выкурить победную сигару за победу Украины в войне с Россией. Победа обязательно будет, в частности благодаря таким друзьям, как британцы, — подчеркнул украинский дипломат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев видит для себя значительные риски в укреплении сотрудничества президента Белоруссии Александра Лукашенко с Москвой. По его словам, в ситуации, когда Лукашенко сделал такой выбор, для Киева «риски зашкаливают».