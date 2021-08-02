Кулеба объяснил, как Европа может расширить своё глобальное влияние

Укрепление сотрудничества с тремя постсоветскими странами позволит Европе расширить своё глобальное влияние и «накачать экономические мышцы», написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье для издания Foreign Affairs.

В статье речь идёт об Украине, Молдавии и Грузии. Кулеба считает, что сотрудничество ЕС с этими странами поможет новой администрации США усилить трансатлантическое единство и безопасность на восточной границе Европы. Он подытожил, что вхождение Украины в состав НАТО и Евросоюза будет способствовать объединению западных стран.

Углубление взаимодействия с этой группой стран даёт Европе возможность укрепить глобальное влияние, расширить пространство демократических ценностей и накачать дополнительные экономические мышцы, — написал Кулеба.

Ранее глава МИД Украины утверждал, что США и страны Евросоюза имеют возможность нарастить своё влияние в странах просоветского пространства. Он полагает, что будет происходить дальнейший разрыв связей РФ с Украиной и некоторыми другими странами постсоветского пространства. В связи с этим у США и партнёров имеется шанс разработать амбициозную стратегию региона, которая будет предусматривать особую политику с учётом обстоятельств отдельных стран и блоков.