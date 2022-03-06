Кулеба назвал примерное число наёмников, желающих прибыть на Украину

Почти 20 тысяч иностранных наёмников выразили готовность принять участие в конфликте на стороне Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отказался назвать точное число заявок и из каких стран прибудут наёмники, сообщило РИА Новости.

Я не могу раскрывать точное количество иноземцев, которые уже начали вставать на защиту Украины с оружием в руках, тем более детализировать по отдельным странам, но общее число заявок приближается к 20 тысячам, — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с немецким канцлером Олафом Шольцем заявил, что на территорию Украины стали проникать наёмники из различных стран, включая Албанию, Хорватию, а также джихадисты, у которых имеется опыт боевых действий.

Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.