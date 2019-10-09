https://static.news.ru/photo/ac2cdf92-ea75-11e9-8411-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал решение Нидерландов о расследовании роли Украины в трагедии МН17. По его словам, в Голландии этот вопрос задают не впервые. Он подчеркнул, что для Киева данное решение может иметь серьёзные негативные последствия.

Парламент Нидерландов задался вопросом, а почему же Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий в 2014 году. Как говорится, не прошло и года. Точнее — прошло более 5 лет, — цитирует его РИА Новости .

Косачев заметил, что долгое время участники Объединённой следственной группы искали доказательства вины России, в то время как тема роли Украины в произошедшем даже не поднималась.

Ну действительно — зачем миру и родственникам погибших знать столь опасный факт, что катастрофы могло не быть, если бы Киев закрыл «воздух» над районом боевых действий? Да и неудобно как-то перед одним из участников Объединенной следственной группы, коим является Украина. Получается, один из подозреваемых занимается расследованием? — отметил сенатор.

Он добавил, что сам факт того, что Нидерланды решились на такое расследование, весьма показателен. По мнению Косачева, при желании европейцы могут легко найти аргументы для обвинения Украины, если та позволит себе «демонстрировать строптивость и независимость». Поддержка Украины основана не на объективности данных, а на том, что это выгодно с точки зрения расстановки политических сил, заключил законодатель.

Ранее News.ru писал, что парламентарии Нидерландов призвали правительство проверить роль Украины в деле о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. По мнению депутатов, проверка необходима, чтобы внести ясность в вопрос закрытия воздушного пространства на востоке страны.