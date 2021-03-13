Константинов назвал крымчан, виновных в водной блокаде полуострова

https://static.news.ru/photo/6ab8f7a0-8527-11eb-b5c1-96000091f725_660.jpg Владимир Константинов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что организаторами водной блокады полуострова являются три бывших крымских политика. По его словам, они покинули полуостров после воссоединения с Россией.

Власти Крыма считают водную блокаду попыткой геноцида и физического уничтожения людей, отметил Константинов в беседе с РИА Новости.

За её организацией стоят бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали на Украину. Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремисткой и запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев, — отметил депутат.

Он добавил, что также ответственность лежит на бывшем и нынешнем руководителях Украины — Петре Порошенко и Владимире Зеленском. С согласия первого ввели блокаду, второй — «продолжает начатый курс варварского отношения к крымчанам».

Константинов считает, что перекрытие Северо-Крымского канала нанесло полуострову экономический ущерб на миллиарды рублей.

Его самовольное одностороннее перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы, — уточнил спикер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Константинов дал поручение подсчитать ущерб, нанесённый полуострову и РФ в результате перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. Эти данные используют для инициации судебного иска и предъявления претензий организаторам водной блокады. В иск планируется включить и сумму, которая ушла на восстановление водоснабжения в Крыму.