Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия не одобряет планы США выйти из Договора по открытому небу, сообщил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Этот договор принципиально важен не только для России, он необходим всем сторонам, — подчеркнул сенатор.

По его словам, отсутствие документа может вызвать высокий риск конфликтов в небе «по недоразумению», передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что председатель комитета Палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил о возможных планах Белого дома выйти из Договора по открытому небу. Политик направил письмо с протестом советнику президента США по нацбезопасности Роберту О`Брайену.

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