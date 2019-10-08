https://static.news.ru/photo/4f5c640a-e9a7-11e9-a060-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия не одобряет планы США выйти из Договора по открытому небу, сообщил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Этот договор принципиально важен не только для России, он необходим всем сторонам, — подчеркнул сенатор.

По его словам, отсутствие документа может вызвать высокий риск конфликтов в небе «по недоразумению», передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что председатель комитета Палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил о возможных планах Белого дома выйти из Договора по открытому небу. Политик направил письмо с протестом советнику президента США по нацбезопасности Роберту О`Брайену.