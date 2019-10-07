https://static.news.ru/photo/d734fc44-e95b-11e9-887f-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force/Global Look Press

Председатель комитета Палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил о возможных планах Белого дома выйти из Договора по открытому небу. Политик направил письмо с протестом советнику президента США по нацбезопасности Роберту О`Брайену.

Я глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация [президента США Дональда] Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу, и решительно призываю вас воздержаться от этого опрометчивого действия, — цитирует отрывок из письма РИА Новости .

При этом конгрессмен не уточнил, о каких именно сообщениях говорит. По его словам, данный документ позволяет США и их союзникам наблюдать за перемещениями российских военных, а отказ от соблюдения его условий чреват расколом «в трансатлантическом альянсе».

Ранее News.ru сообщал, что американский самолёт-наблюдатель был зафиксирован в районе Чукотки на Дальнем Востоке. Его запеленговали приёмники в Анадыре и Певеке. Воздушное судно ВВС США Boeing OC-135B осуществляло полёт на высоте более 11 тыс. метров. Незадолго до этого было объявлено о проведении совместной наблюдательной миссии Соединённых Штатов и Норвегии, которую выполнял данный самолёт. Она проходила в рамках Договора по открытому небу.