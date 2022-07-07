Кива рассказал о готовности украинских чиновников перейти на сторону России

Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива в своём Telegram-канале заявил, что среди высшего руководства в Киеве есть много людей, которые ждут возможности поддержать российскую спецоперацию на Украине. Политик отметил, что таких чиновников «минимум десять». Он добавил, что несколько депутатов Верховной Рады уже покинули её и сотрудничают с Москвой.

Как минимум десяток фамилий из высших эшелонов власти уже сегодня готовы, при первой возможности, перейти на сторону России и освобожденной Украины, — написал Кива.

По его словам, нардепы активно работают с Россией, чтобы «освободить Украину от преступного марионеточного режима Зеленского».

Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц ранее заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прекратить «играть в политику и театр». Она добавила, что лидеру США Джо Байдену следует выработать «ясную стратегию» в отношении Киева. Она также призвала конгресс установить надлежащий надзор над поставками оружия и помощи Украине. По мнению политика, эти меры позволят решить множество проблем на Украине, а также «вернуть контроль над ситуацией».