Китай призвал Россию и Украину максимально защитить ядерные объекты

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Китай призывает Москву и Киев приложить максимум усилий для защиты ядерных объектов. Об этом в ходе выступления на заседании СБ ООН заявил заместитель постоянного представителя КНР при международной организации Гэн Шуан. Он подчеркнул, что Пекин призывает стороны проявлять сдержанность и избегать усиления конфронтации.

На прошедших выходных Запорожская АЭС подверглась тяжелейшему обстрелу за месяцы, что нанесло серьезный ущерб станции. Проблема обеспечения безопасности ядерных объектов является очень важной... Китай призывает все соответствующие стороны действовать благоразумно и приложить максимум усилий для обеспечения безопасности ядерных объектов и недопущения ядерных инцидентов, — сказал китайский представитель.

Он добавил, что официальный Пекин призывает стороны конфликта проявлять сдержанность и избегать конфронтаций, способных привести к выходу ситуации из-под контроля.Гэн Шуан заявил о необходимости строго соблюдать международное гуманитарное право и прилагать максимум усилий для защиты гражданских лиц и инфраструктуры.

Международное сообщество должно помочь Украине срочно отремонтировать поврежденную энергетическую инфраструктуру обеспечить население зимними вещами, — подчеркнул представитель КНР.

Ранее заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло на срочном заседании Совбеза ООН назвала «вопиющим» обстрел ЗАЭС и потребовала прекратить его. Она отметила, что Организация глубоко обеспокоена происходящим на крупнейшей в Европе атомной станции.

В свою очередь постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе выступленяи на заседании Совета безопасности международной организации заявил, что Россия ведет обстрелы объектов инфраструктуры Украины в ответ на поставки в страну западного оружия и призывы Киева одержать военную победу над Москвой. По словам Небензи, своими действиями Россия пытается привести ситуацию за стол переговоров.