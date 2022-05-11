Киев предложил обменять бойцов с «Азовстали» на российских пленных Верещук: Киев запросил обмен раненых бойцов с «Азовстали» на российских пленных

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Киев запросил обмен раненых украинских военных, находящихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, на российских военнопленных. Об этом в своём Telegram-канале написала вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она подчеркнула, что никакого решения по данному вопросу пока нет.

Предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят с «Азовстали» по гуманитарному коридору. Взамен отдаем пленных русских по стандартным правилам обмена военнопленных. Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются, — написала Верещук.

Ранее командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский заявил о блокировке тоннеля на заводе «Азовсталь». Он уточнил, что благодаря данному тоннелю бойцы ВСУ проложили выход к реке. Ходаковский также оценил физическое состояние противника, отметив усталость украинских солдат. По словам командира, заблокированные на комбинате военные «просятся на свободу».

7 мая штаб теробороны ДНР сообщил, что с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 50 гражданских. По данным ведомства, число покинувших завод мирных жителей достигло 176 человек. Кроме того, с территории завода по гумкоридорам вывели 51 человека, в том числе 11 детей.