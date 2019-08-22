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Канада, выступающая против возвращения России в «Большую восьмёрку», решила продолжить эту политическую линию.

Россию не пригласили на этот саммит, и позиция премьер-министра, позиция Канады остается той же, что и в прошлом году, — заявил Reuters высокопоставленный канадский чиновник.

Ранее лидеры США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит «Большой семёрки» в США в 2020 году. Вопрос обсудят с другими странами, входящими в G7, на встрече во французском Биарицце, которая пройдёт 24 и 25 августа.

Как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с британским премьер-министром Борисом Джонсоном обсудили возможное возвращение России в G8. Политики отметили «невозможность восстановления членства РФ в G7, пока Москва систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность».