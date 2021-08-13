Израильские учёные нашли способ продления жизни

Учёные Еврейского университета Иерусалима нашли способ увеличения продолжительности жизни у мышей. Результаты своих трудов исследователи опубликовали в научном журнале Science.

Как отмечается , именно снижение активности белка VEGF является причиной ухудшения работы сердечно-сосудистой системы, которая отвечает за ускорение процессов старения. Учёные нашли молекулярный механизм, который с возрастом приводит к снижению активности этого белка. Благодаря восстановлению передачи сигналов VEGF они предотвратили потерю капилляров, улучшили кровообращение и увеличили продолжительность жизни.

После проведения испытаний на мышах исследователи получили ошеломительные результаты. Средняя продолжительность жизни была увеличена на 48% и 39% у самок и самцов соответственно, а максимальная — на 20% и 15%.

По словам учёных, подобное регулирование активности VEGF в будущем может привести к увеличению продолжительности и улучшению качества жизни всех млекопитающих, в том числе и человека.

Ранее в Минздраве рассказали, что продолжительность жизни во многом зависит от образа жизни, который ведёт человек. Её можно продлить более чем на десять лет, если соблюсти некоторые условия, такие как отказ от курения, контроль артериального давления, а также физическая активность.