16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Израильские учёные нашли способ продления жизни

16:14, 13 августа 2021
Израильские учёные нашли способ продления жизни Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Учёные Еврейского университета Иерусалима нашли способ увеличения продолжительности жизни у мышей. Результаты своих трудов исследователи опубликовали в научном журнале Science.

Как отмечается, именно снижение активности белка VEGF является причиной ухудшения работы сердечно-сосудистой системы, которая отвечает за ускорение процессов старения. Учёные нашли молекулярный механизм, который с возрастом приводит к снижению активности этого белка. Благодаря восстановлению передачи сигналов VEGF они предотвратили потерю капилляров, улучшили кровообращение и увеличили продолжительность жизни.

После проведения испытаний на мышах исследователи получили ошеломительные результаты. Средняя продолжительность жизни была увеличена на 48% и 39% у самок и самцов соответственно, а максимальная — на 20% и 15%.

По словам учёных, подобное регулирование активности VEGF в будущем может привести к увеличению продолжительности и улучшению качества жизни всех млекопитающих, в том числе и человека. 

Ранее в Минздраве рассказали, что продолжительность жизни во многом зависит от образа жизни, который ведёт человек. Её можно продлить более чем на десять лет, если соблюсти некоторые условия, такие как отказ от курения, контроль артериального давления, а также физическая активность.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео