Американские и канадские истребители 9 марта поднялись на перехват двух дальних противолодочных самолётов Ту-142 авиации Северного флота России. Авиагруппа прошла в 90 километрах от побережья Аляски.
В операции по сопровождению российских самолётов принимали участие, в частности, американские F-22 и канадские CF-18, — передаёт «Интерфакс».
По информации Северного флота, 7 марта пара Ту-142 также пролетела над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, заставив британцев поднять свои самолёты на перехват.
Как писал NEWS.ru, российская стратегическая авиация регулярно совершает полёты над нейтральными водами вблизи стран НАТО.
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