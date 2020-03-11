Фото: russianplanes.net/CC 3.0/wikipedia.org

Американские и канадские истребители 9 марта поднялись на перехват двух дальних противолодочных самолётов Ту-142 авиации Северного флота России. Авиагруппа прошла в 90 километрах от побережья Аляски.

В операции по сопровождению российских самолётов принимали участие, в частности, американские F-22 и канадские CF-18, — передаёт «Интерфакс».

По информации Северного флота, 7 марта пара Ту-142 также пролетела над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, заставив британцев поднять свои самолёты на перехват.

Как писал NEWS.ru, российская стратегическая авиация регулярно совершает полёты над нейтральными водами вблизи стран НАТО.

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