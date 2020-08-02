Иран ввёл санкции против экс-советника Болтона

https://static.news.ru/photo/130b2c30-d4e2-11ea-906b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Ирана решили ввести персональные санкции против представителя вашингтонского Фонда защиты демократии Ричарда Голдберга, ранее являвшегося советником бывшего помощника президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джона Болтона.

Санкции вводятся Министерством иностранных дел Ирана «в соответствии со статьями четыре и пять закона о борьбе с нарушениями прав человека и террористическими актами», передаёт ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Госсекретарь США Майк Помпео 30 июля заявил, что Вашингтон расширяет санкции в отношении Тегерана. По его словам, дополнительные рестрикции призваны помешать поставкам в Иран продукции, которая может использоваться при осуществлении ядерной, ракетной и военной программ.

Ранее иранские военные отработали атаку на авианосец США в ходе учений. Манёвры прошли 28 июля 2020 года в акватории Персидского залива и на западе Ормузского пролива. В качестве американского корабля использовали его реплику. Тренировки организовал Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элита ВС Ирана). Их кодовое название — «Великий пророк — 14», писал NEWS.ru.