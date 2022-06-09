Оценена серьезность заболевания генсека НАТО Инфекционист Тимаков оценил серьезность заболевания генсека НАТО

Фото: Laurie Dieffembacq/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Обнаруженный у генсека НАТО Йенса Столтенберга опоясывающий лишай мог появиться после перенесенной ветряной оспы или коронавируса, заявил NEWS.ru врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков. По словам специалиста, если иммунитета у человека недостаточно, то ветряная оспа, как любой герпис, сидит в организме пожизненно.

При снижении иммунитета, при различных других заболеваниях, при постоянных стрессах, с возрастом или другой перенесенной болезни, инактивируются антитела, которые были к ветряной оспе, и ветряная оспа себя активирует. Повторное заболевание протекает в виде опоясывающего лишая. При этом человек заразен для окружающих. Первичная инфекция будет обычная ветрянка, а у кого она была, протекает в виде этого самого лишая, — объяснил Тимаков.

Врач добавил, что это заболевание вызывает сильный дискомфорт, отвлекает от работы, мешает двигаться, потому что высыпания болезненны, Кроме того, при опоясывающем лишае часто повышается температура и появляются головные боли. Лечение зависит от того, насколько выражены высыпания — либо три -пять дней, либо три-четыре недели.

Опоясывающий лишай стал причиной отмены визита Столтенберга в Берлин. Ранее стало известно, что руководитель Альянса неожиданно и без объяснения причин решил отменить свою поездку в столицу Германии, где у него была запланирована встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.