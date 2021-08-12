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Сын Байдена обвинил русских наркоторговцев в краже своего ноутбука

12:01, 12 августа 2021
Сын Байдена обвинил русских наркоторговцев в краже своего ноутбука Хантер Байден Фото: JONATHAN ERNST/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Ноутбук сына президента США Хантера Байдена могли украсть русские наркоторговцы. Об этом сам наследник рассказал на видеозаписи 2019 года. Издание Daily Mail опубликовало её только сейчас.

На видео Байден-младший общается с проституткой. Он признаётся «жрице любви», что в 2018 году 18 дней подряд устраивал вечеринки в Лас-Вегасе, перемещаясь по отелю из одного люкса в другой. Мужчина тратил около $10 тысяч за ночь. В один из дней сын главы Белого дома потерял сознание, а потом обнаружил, что ноутбук исчез.

В любом случае они вынесли всё. Они всё место обчистили, как это? Когда они уже собирались уходить, я проснулся. Там был русский 35 лет, реально симпатичный брюнет. Я не знаю, как долго. Они не стали уходить, она не ушла, и никто не стал вызывать скорую. Они не знали, живой я или нет, — сказал Хантер Байден.

Сын президента США рассказал, что предполагаемые похитители решили проверить, дышит он или нет. Он также отметил, что на компьютере было много видеозаписей, и что один из предполагаемых похитителей ввёл пароль и украл все файлы. По словам Байдена-младшего, он боялся, что его отец увидит всё это.

Он считает, что произошла не банальная кража, а гаджет специально украли, чтобы шантажировать его. Байден-младший пояснил, что на ноутбуке есть видеозаписи, где он занимается «безумным сексом». Мужчина предположил, что ценным гаджетом могли завладеть русские наркоторговцы, с которыми он проводил время.

В апреле сын главы Белого дома рассказал о своей наркотической зависимости. С мая 2019 года — тогда он женился на Мелиссе Коэн — мужчина не употребляет алкоголь и запрещённые препараты, но до этого у него были серьёзные проблемы из-за зависимости. Во время сильной ломки Хантер Байден мог употребить любое вещество, которое напоминало наркотик. Он даже курил пармезан.

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