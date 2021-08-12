Сын Байдена обвинил русских наркоторговцев в краже своего ноутбука

Ноутбук сына президента США Хантера Байдена могли украсть русские наркоторговцы. Об этом сам наследник рассказал на видеозаписи 2019 года. Издание Daily Mail опубликовало её только сейчас.

На видео Байден-младший общается с проституткой. Он признаётся «жрице любви», что в 2018 году 18 дней подряд устраивал вечеринки в Лас-Вегасе, перемещаясь по отелю из одного люкса в другой. Мужчина тратил около $10 тысяч за ночь. В один из дней сын главы Белого дома потерял сознание, а потом обнаружил, что ноутбук исчез.

В любом случае они вынесли всё. Они всё место обчистили, как это? Когда они уже собирались уходить, я проснулся. Там был русский 35 лет, реально симпатичный брюнет. Я не знаю, как долго. Они не стали уходить, она не ушла, и никто не стал вызывать скорую. Они не знали, живой я или нет, — сказал Хантер Байден.

Сын президента США рассказал, что предполагаемые похитители решили проверить, дышит он или нет. Он также отметил, что на компьютере было много видеозаписей, и что один из предполагаемых похитителей ввёл пароль и украл все файлы. По словам Байдена-младшего, он боялся, что его отец увидит всё это.

Он считает, что произошла не банальная кража, а гаджет специально украли, чтобы шантажировать его. Байден-младший пояснил, что на ноутбуке есть видеозаписи, где он занимается «безумным сексом». Мужчина предположил, что ценным гаджетом могли завладеть русские наркоторговцы, с которыми он проводил время.

В апреле сын главы Белого дома рассказал о своей наркотической зависимости. С мая 2019 года — тогда он женился на Мелиссе Коэн — мужчина не употребляет алкоголь и запрещённые препараты, но до этого у него были серьёзные проблемы из-за зависимости. Во время сильной ломки Хантер Байден мог употребить любое вещество, которое напоминало наркотик. Он даже курил пармезан.