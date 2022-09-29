Guardian: США не смогли закрепиться в Тихом океане из-за союзников

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Американское руководство не смогло убедить островные государства тихоокеанского региона наладить сотрудничество на фоне растущего влияния Китая, пишет The Guardian. Автор материала отметил, что представители этих стран отказались подписывать продвигаемое США соглашение и заявили, что им нужно больше времени для оценки предложения. В статье сказано, что документ включает в себя 11 пунктов.

Американский документ носит общий характер: несмотря на то что затрагивает вопросы от экономики и безопасности до экологии, он не излагает конкретику, — сказано в публикации.

Соглашение также обязывает участников бороться с «климатическим кризисом» в условиях текущей геополитической обстановки. Дипломаты этих стран признали факт сотрудничества с Вашингтоном, но поставили под сомнение успех американской инициативы.

Координатор американской санкционной политики в госдепартаменте Джеймс О`Брайен ранее заявил, что США готовы ввести санкции против любых юридических лиц, которые будут работать на неподконтрольных Киеву территориях Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон «с высокой вероятностью» введет рестрикции против любой поддерживаемой Россией компании.