Грайнер прибыла в Абу-Даби на частном самолете

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Бриттни Грайнер

Американская баскетболистка Бритни Грайнер прибыла в Абу-Даби на частном самолете из Москвы после освобождения российскими властями, говорится в совместном заявлении ОАЭ и Саудовской Аравии. Отмечается, что Абу-Даби и Эр-Рияд выступили посредниками при обмене между США И РФ.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ и министерство иностранных дел королевства Саудовская Аравия объявили об успехе посредничества под руководством президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна и его королевского высочества принца Мухаммеда бен Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в освобождении и обмене заключенными между США и Россией, — говорится в документе.

Грайнер задержали в феврале в аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили гашишное масло. Баскетболистку арестовали, в августе Химкинский суд Москвы приговорил ее к девяти годам колонии общего режима. Грайнер признала вину с оговоркой, что не имела умысла на провоз багажа с наркотиками и на преступление.

Ранее МИД РФ сообщил об обмене Грайнер на предпринимателя Виктора Бута. Известно, что самолет с освобожденным россиянином скоро приземлится во Внуково.