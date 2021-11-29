Госдеп США: в Вашингтоне не считают высылкой отъезд дипломатов РФ

Представитель Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что отъезд на родину группы российских дипломатов не является высылкой. По ее словам, Москва может прислать в Вашингтон на их место столько же дипломатов, сообщает РИА Новости.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее рассказал, что по требованию Госдепа покинуть США 30 января 2022 года должны 27 дипломатических работников из РФ, у которых ограничен срок пребывания в стране.

То, что происходит, — это не высылка. Российские власти, разумеется, проинформировали, и они могут заменить уезжающих, найдя других членов дипкорпуса на эти места. Эти новые процедуры не меры наказания, — пояснила Портер.

Она добавила, что Москва установила для американских дипломатов срок первоначального пребывания три года. Примерно год назад Вашингтон предупредил Россию, что её дипломаты «будут подчиняться тем же правилам».

По мнению Портер, такие условия будут способствовать большему паритету в отношениях между Москвой и Вашингтоном, хотя вопрос сроков пребывания дипломатов всё ещё обсуждается странами.

Ранее стало известно, что группа из 27 российских дипломатов вместе с семьями покинут США 30 января. Об этом рассказал Анатолий Антонов. По его словам, «дипломатов выгоняют». Он уточнил, что супругов российских дипломатов лишают аккредитации, а детям не одобряют визы. По мнению посла, подобные действия можно назвать политикой по разделению семей.