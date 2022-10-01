Global Times: Зеленский пытается вовлечь НАТО в военный конфликт с Россией

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский пытается всеми доступными способами вовлечь Североатлантический альянс в войну с Россией, пишет китайская газета Global Times. По словам автора материала, украинский лидер хочет, чтобы все страны НАТО помогли Киеву «вернуть то, что он потерял». Отмечается, что именно по этой причине Зеленский подал заявку на ускоренное вступление.

Президент Украины Владимир Зеленский отчаянно хотел членства в НАТО, поскольку он хочет заставить все НАТО присоединиться и помочь Украине вернуть то, что она потеряла, — сказано в публикации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне не стал отвечать прямо на вопрос о принятии Украины в НАТО, а лишь отметил, что у Киева есть на это право.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее отреагировала на заявку Киева на вступление в НАТО и заявила, что нельзя допустить втягивание Альянса в конфликт на Украине. Министр иностранных дел добавила, что Берлин делает всё возможное, чтобы этого не допустить. Она при этом указала, что Германия продолжит оказывать поддержку Киеву. Она также назвала присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России грубым нарушением Устава ООН.