Главы Amazon, Apple, Facebook и Google вызваны в конгресс США

https://static.news.ru/photo/cfa83f1c-ce99-11ea-a732-fa163e074e61_660.jpg Глава компании Amazon Джефф Безос Фото: Gene Blevins/www.imago-images.de/Global Look Press

В рамках антимонопольного расследования в конгрессе США Заседание подкомитета по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей.

Как сообщает ТАСС, на нём будут выслушаны показания глав американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google. Отмечается, что участие в слушаниях главы компаний смогут принять в виртуальном формате.

Учитывая ключевую роль, которую эти корпорации играют в жизни американского народа, крайне важно, чтобы их главы явились, — говорится в сообщении.

Председатель юридического комитета Джеррольд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) и председатель подкомитета по антимонопольной политике Дэвид Чичиллине (демократ от штата Род-Айленд) считают, что показания глав компаний важны для завершения расследования.

Как писал NEWS.ru федеральная торговая комиссия и Минюст США рассматривают возможность совместной проверки перечисленных компаний. Apple и Google проверит Минюст, а Amazon и Facebook — комиссия.

Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса США.