Главы Amazon, Apple, Facebook и Google вызваны в конгресс США

В рамках антимонопольного расследования в конгрессе США Заседание подкомитета по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей.
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Учитывая ключевую роль, которую эти корпорации играют в жизни американского народа, крайне важно, чтобы их главы явились, — говорится в сообщении.
Председатель юридического комитета Джеррольд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) и председатель подкомитета по антимонопольной политике Дэвид Чичиллине (демократ от штата Род-Айленд) считают, что показания глав компаний важны для завершения расследования.
Как писал NEWS.ru федеральная торговая комиссия и Минюст США рассматривают возможность совместной проверки перечисленных компаний. Apple и Google проверит Минюст, а Amazon и Facebook — комиссия.
Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса США.
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