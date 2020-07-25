Главный инфекционист США заявил, что его семье поступали «серьёзные угрозы»

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи получает угрозы.
Ситуация жёсткая. Серьёзные угрозы мне, моей жене, моим дочерям. Как же так? — цитирует его РИА Новости.
Фаучи также задаётся риторическим вопросом — неужели это происходит в США? Отмечается, что он высказал свою тревогу в эфире подкаста политического аналитика Дэвида Аксельрода.
Как писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп не согласен с прогнозом ведущих врачей страны и главы Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи о том, что предстоящие осень и зима станут самыми трудными в истории здравоохранения страны. По его мнению, специалисты сгущают краски.
Трамп также припомнил Фаучи ошибочную позицию в начале пандемии по поводу запрета на въезд в США из Китая. По словам президента, позднее инфекционист признал свою неправоту.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен