Главный инфекционист США заявил, что его семье поступали «серьёзные угрозы»

https://static.news.ru/photo/e16dc8b4-ceaf-11ea-9650-fa163e074e61_660.jpg Энтони Фаучи Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи получает угрозы.

Ситуация жёсткая. Серьёзные угрозы мне, моей жене, моим дочерям. Как же так? — цитирует его РИА Новости.

Фаучи также задаётся риторическим вопросом — неужели это происходит в США? Отмечается, что он высказал свою тревогу в эфире подкаста политического аналитика Дэвида Аксельрода.

Как писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп не согласен с прогнозом ведущих врачей страны и главы Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи о том, что предстоящие осень и зима станут самыми трудными в истории здравоохранения страны. По его мнению, специалисты сгущают краски.

Трамп также припомнил Фаучи ошибочную позицию в начале пандемии по поводу запрета на въезд в США из Китая. По словам президента, позднее инфекционист признал свою неправоту.