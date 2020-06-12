Глава ВОЗ поблагодарил РФ за средства для матерей и новорождённых

https://static.news.ru/photo/501c414c-ac9f-11ea-a6f0-fa163e074e61_660.jpgФото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил Россию за выделение $9 миллионов на меры по предотвращению смертности матерей и новорождённых.
Огромное спасибо правительству РФ и министру иностранных дел Сергею Лаврову за добровольное пожертвование $9 млн в ВОЗ на защиту здоровья матерей, новорождённых и детей по всему миру, — написал Гебрейесус в Twitter.
Huge thanks to the @GovernmentRF and Foreign Minister Sergey Lavrov for their voluntary contribution of USD 9 million to @WHO to protect maternal, newborn and child health globally. We appreciate 's efforts to help us deliver #HealthForAll and the @GlobalGoalsUN.