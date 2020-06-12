Глава ВОЗ поблагодарил РФ за средства для матерей и новорождённых

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Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом. Она чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении. Тесты самого главы государства на COVID-19 отрицательные.

Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил — маски, перчатки, минимум контактов. Владимир и дети...