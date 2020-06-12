Мир

Глава ВОЗ поблагодарил РФ за средства для матерей и новорождённых

14:20, 12 июня 2020
Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил Россию за выделение $9 миллионов на меры по предотвращению смертности матерей и новорождённых.

Огромное спасибо правительству РФ и министру иностранных дел Сергею Лаврову за добровольное пожертвование $9 млн в ВОЗ на защиту здоровья матерей, новорождённых и детей по всему миру, — написал Гебрейесус в Twitter.

Как ранее писал NEWS.ru, бездомным, а также тем, кто может остаться без крыши над головой из-за пандемии коронавируса, в США выделят помощь. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп.

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