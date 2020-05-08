Глава ООН призвал к борьбе с «вирусом ненависти»

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Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал политиков и соцсети вести активную борьбу с агрессивной риторикой, порождённой пандемией коронавируса.

Мы должны заняться укреплением иммунитета наших обществ к вирусу ненависти. Поэтому я обращаюсь сегодня с призывом предпринять все возможное, чтобы покончить с ненавистнической риторикой во всем мире, — цитирует главу всемирной организации ТАСС.

Он порекомендовал политикам направить свою деятельность на усиление социальной сплочённости. СМИ и компании, владеющие соцсетями, Гутерриш попросил особое внимание уделять выявлению и удалению расистского, женоненавистнического и другого подобного контента, порождающего агрессию.

Ранее NEWS.ru писал, что генсек ООН призвал все страны, входящие в состав организации, поддержать декларацию к 75-летию победы во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что ООН обязана свои появлением победе над нацизмом.