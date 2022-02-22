Глава ДНР Пушилин призвал ВСУ добровольно покинуть республику

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) должны покинуть территорию его республики. В эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» он пояснил, что украинские военные должны свернуть вооружение добровольно.

Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения. Самый оптимальный вариант — чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие, — подчеркнул Пушилин.

Он добавил, что действия украинских военных в регионе напоминают не диверсию, а теракт. Пушилин считает, что президент Украины Владимир Зеленский способен начать наступление на восток Украины, только если «ситуация пойдёт вразнос».

Ранее стало известно, что российские войска в данный момент не находятся на территории ДНР, заявил Денис Пушилин. Он также не исключил, что в случае полномасштабного наступления украинских ВС Россия будет иметь право ввести свои военные подразделения.