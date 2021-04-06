Гинцбург оценил мировые возможности по производству вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/5d89fa70-97a1-11eb-abb5-96000091f725_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/Global Look Press

На производство вакцины от коронавируса в количестве, достаточном для победы над пандемией, потребуется не один год, даже если в этом будут задействованы все мировые мощности. Об этом заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, если представить такую идеальную ситуацию, при которой Россия, США, ЕС и другие страны сконцентрируются на производстве одной вакцины, то за год будет выпущено только 12-15% от необходимого объёма препарата.

Гинцбург подчеркнул, что речь идёт о победе над инфекцией не в какой-то отдельной стране, а по всему миру, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) собирается проверить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на соответствие этическим и научным международным стандартам в ходе её клинических испытаний. Соответствующее решение эксперты ЕМА приняли после того, как до них дошли слухи, что участие в тестах некоторых «добровольцев» на самом деле не было добровольным. В частности, сообщалось, что в испытаниях якобы заставили участвовать военных и госслужащих.

По мнению Гинцбурга, Европа не спешит одобрять документы по «Спутнику V» из-за боязни конкуренции. Он пояснил, что российский препарат может «немного задвинуть» продукты, продвигаемые европейской бюрократией.