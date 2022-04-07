Президент Германии призвал созвать трибунал против Путина и Лаврова
Президент ФРГ Штайнмайер призвал созвать трибунал против Путина и Лаврова
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
12:15, 08 апреля 2022
Глава ФРГ Франк-Вальтер ШтайнмайерФото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press
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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер допустил созыв трибунала в Гааге против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщает немецкая газета Spiegel. Штайнмайер считает, что суд должен вынести против них и российских военных приговор за якобы совершённые военные преступления на Украине.
Все те, кто несёт ответственность за эти преступления, должны будут оправдаться. К ним относятся солдаты. К ним относятся военные командиры. И, конечно, те, кто несёт политическую ответственность, — заявил Штайнмайер.
Таким образом президент Германии ответил на провокационный вопрос журналиста о том, должны ли Путин и Лавров предстать перед трибуналом в Гааге. Кроме того, Штайнмайер ответил на резкую критику посла Украины Андрея Мельника, который обвинил его в поддержании тесных связей с Москвой.
Украина <...> имеет полное право требовать от мира солидарности, готовности помочь и поддержки, — констатировал глава ФРГ.
Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник осудил Штайнмайера за чрезмерно тесные связи с Россией, подчеркнув, что он обладает целой «паутиной контактов» с Москвой и отношения с Путиным для него остаются чем-то фундаментальным и святым, что бы ни произошло. По мнению Мельника, Германия заинтересована в поддержании связей с Москвой из-за зависимости от российских энергоресурсов.
4 апреля Штайнмайер заявил, что его политика в отношении России была «ошибочной». Под этим глава ФРГ имел в виду поддержку «Северного потока — 2» со своей стороны.