Президент Германии призвал созвать трибунал против Путина и Лаврова

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер допустил созыв трибунала в Гааге против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщает немецкая газета Spiegel. Штайнмайер считает, что суд должен вынести против них и российских военных приговор за якобы совершённые военные преступления на Украине.

Все те, кто несёт ответственность за эти преступления, должны будут оправдаться. К ним относятся солдаты. К ним относятся военные командиры. И, конечно, те, кто несёт политическую ответственность, — заявил Штайнмайер.

Таким образом президент Германии ответил на провокационный вопрос журналиста о том, должны ли Путин и Лавров предстать перед трибуналом в Гааге. Кроме того, Штайнмайер ответил на резкую критику посла Украины Андрея Мельника, который обвинил его в поддержании тесных связей с Москвой.

Украина <...> имеет полное право требовать от мира солидарности, готовности помочь и поддержки, — констатировал глава ФРГ.

Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник осудил Штайнмайера за чрезмерно тесные связи с Россией, подчеркнув, что он обладает целой «паутиной контактов» с Москвой и отношения с Путиным для него остаются чем-то фундаментальным и святым, что бы ни произошло. По мнению Мельника, Германия заинтересована в поддержании связей с Москвой из-за зависимости от российских энергоресурсов.

4 апреля Штайнмайер заявил, что его политика в отношении России была «ошибочной». Под этим глава ФРГ имел в виду поддержку «Северного потока — 2» со своей стороны.