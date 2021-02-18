Генсек ООН выразил озабоченность ростом ксенофобии и неонацизма

https://static.news.ru/photo/cebe8200-720e-11eb-87b7-96000091f725_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Мировое сообщество должно предпринять усилия, чтобы не допустить триумфа разрушительных идей, основанных на расизме и нетерпимости. Об этом в ходе видеообращения к участникам встречи Экономического и социального совета ООН по вопросам борьбы с расизмом и неравенством заявил генсек организации Антониу Гутерриш.

Некоторые наблюдатели пришли к печальному заключению, что наш мир входит в эпоху пост-Просвещения. Ценности Просвещения — главенство разума, терпимость и взаимное уважение — исчезают. На их месте, как мы видим, разрастаются национализм, популизм, ксенофобия, идеи превосходства белой расы, неонацизм. Расизм — в самом центре этого безумия, — цитирует ТАСС Гутерриша.

Он обратился к лидерам стран с призывом бороться с проявлениями нетерпимости, и заниматься этим, по мнению Гутерриша, нужно постоянно, так как расизм является «многогранным культурным явлением», которое проявляется как в антисемитизме и ненависти к мусульманам, так и в преследованиях христианских и прочих конфессиональных и этнических меньшинств.

Как сообщал NEWS.ru, норвежский депутат Петтер Эйде выдвинул на Нобелевскую премию мира 2021 года американское движение Black Lives Matter (BLM). Он рассказал, что BLM помогло странам за пределами США бороться с расизмом в собственных обществах.