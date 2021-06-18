Генсек ООН призвал объединиться для производства вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/18046abc-d031-11eb-9993-96000091f725_660.jpg Антониу Гутерреш Фото: Evan Schneider/XinHua/Global Look Press

Миру необходимо объединиться для производства и распределения достаточного числа вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Гутерриша, мир сделал большой шаг вперед по части разработки и производства вакцин, однако многие страны пока что не получили ни одной дозы. Препараты от коронавируса стоит рассматривать как глобальное общественное благо.

Миру необходимо объединиться, чтобы производить и распределять достаточное для всех количество вакцин, что означает необходимость нарастить существующие общемировые производственные мощности как минимум вдвое, — подчеркнул Гутерреш.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что система Роспотребнадзора мобилизована и перешла на круглосуточный режим работы из-за роста случаев заражения коронавирусом. Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране сейчас крайне напряжённая.

По её словам, Россия не допустила появления третьей волны заболеваемости, когда практически все страны Северного полушария страдали от происходящего. Однако сейчас государство столкнулось с обратной ситуацией.