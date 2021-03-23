Газета Daily Mail назвала стоимость «таёжного наряда» Путина

https://static.news.ru/photo/e1f57a68-8bd6-11eb-9d62-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Журналист Хейли Ричардсон в материале для британской газеты Daily Mail оценила наряд главы РФ Владимира Путина во время его кратковременного отдыха в тайге. В Сибирь политик приехал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Отдых президента и руководителя ведомства сразу попал в объективы фото- и видеокамер журналистов. СМИ сразу обратили внимание на одежду российского лидера.

По мнению авторов статьи, Путин «сменил изготовленные на заказ классические костюмы на уютный охотничий наряд, с ног до головы сшитый из овчины». Образ главы государства дополняли водолазка белого цвета и «меховые оленьи ботинки» того же цвета. Издание считает, что стилист Путина срезает все ярлыки, дабы скрыть марку вещей, которые надевает политик.

Однако в редакции предполагают, что «таёжный костюм» специально для Путина изготовили мастера из Санкт-Петербурга. Ричардсон подсчитала, что комплект вещей стоит около 680 фунтов стерлингов (70,9 тысячи рублей), из них 290 фунтов стерлингов (30 тысяч рублей) — цена ткани, а в 484 фунта стерлингов (50,4 тысячи рублей) — работа мастеров.

Небольшой отпуск Путина в Туве до сих пор обсуждают читатели Daily Mail в Великобритании. В комментариях они часто сравнивают Путина и президента США Джо Байдена: «Кто-то назовёт это попыткой создать образ здорового и сильного лидера, проводящего время на свежем воздухе, но я думаю, что он на самом деле и есть такой лидер», «Ещё немного и там появится Джо на инвалидном скутере, который перепугает их», «Им нужно было пригласить Байдена», «Пока Путин занимается этим, так называемый „лидер свободного мира“ не может по лестнице подняться по трапу».

Путин уже не в первый раз проводит отдых в этих местах. В 2019 году незадолго до своего дня рождения президент посетил Туву — также в компании Сергея Шойгу. Тогда глава государства поднялся в горы, любовался осенней природой и собирал грибы. Об этом писал NEWS.ru.