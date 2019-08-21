США и Франция намерены вернуть Россию в формат «большой восьмёрки» в 2020 году, сообщают американские СМИ. Президенты Дональд Трамп и Эммануэль Макрон якобы договорились об этом по телефону и собираются обсудить этот вопрос с другими лидерами на предстоящем саммите G7. Однако ранее представители «семёрки» неоднократно заявляли, что Москву снова пригласят к участию только в случае исполнения «минских соглашений». Значит ли это, что мировые лидеры собираются сделать уступку Кремлю?

Американский президент Дональд Трамп ещё в прошлом году заявлял, что неплохо бы вернуть Россию за стол переговоров — к возмущению сторонников теории о его сговоре с Кремлём.

Россия должна быть на этой встрече, — высказался Трамп, отправляясь на саммит G7 в Канаду. — Они (остальные лидеры G7 — прим. News.ru) должны позволить России вернуться, потому что она нужна нам за столом переговоров.

В этом году глава Белого дома заполучил в свой лагерь ещё одного сторонника возвращения России — французского президента Эммануэля Макрона. По сообщению CNN, во время телефонного разговора Макрона и Трампа в преддверии стартующего 24 августа саммита G7 глава Французской Республики предложил пригласить Россию на аналогичную встречу в следующем году. Президент США одобрил эту идею, а позже поделился ей с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, передаёт CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа.

Думаю, гораздо уместней для России присутствовать в этой группе, — сказал Трамп на встрече с Йоханнисом в Белом доме. — Если кто-то сделает соответствующий шаг, я бы определённо оценил его положительно.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с News.ru подчеркнул, что о восстановлении формата G8 речи не идёт. Пока из Вашингтона поступают только сигналы о том, что российского президента Владимира Путина могут пригласить на следующий саммит в Вашингтоне в качестве не входящего в G7 участника. Россия уже имела подобный статус в 90-е годы перед тем, как стать полноценным членом клуба.

White House/Flickr.com/Global Look Press

Ряд политических вопросов, которые обсуждает «семёрка», без России решены быть не могут. Во-первых, это всё, что касается ядерного оружия: средства доставки, нераспространение, контроль над вооружениями. Во-вторых, это региональные кризисы: Сирия, Иран, Северная Корея, Венесуэла, Ливия, Украина. В-третьих, проблема международного терроризма. Думаю, Москву хотели бы вовлечь и в другие переговоры, например, по климату, энергетике, информационной безопасности. Андрей Кортунов генеральный директор Российского совета по международным делам

Эксперт напомнил, что даже в лучшие дни «большой восьмёрки» участие в клубе России создавало «дополнительный дискомфорт» для его членов. Сегодня эти противоречия углубились, и Москва по-прежнему разделяет не все ценности, лежащие в основе G7. Но современные реалии заставляют клуб отчасти поступиться своими принципами ради решения мировых кризисов.

Ситуация сейчас изменилась в том смысле, что Россия уже не является единственным осложняющим фактором в G7, — добавил Андрей Кортунов. — Есть Путин, а есть Трамп. И ещё не известно, кто из них представляет большую угрозу для единства «семёрки». Конечно, подключение России может означать серьёзное осложнение работы «семёрки», но с другой стороны, оно может придать ей некое второе дыхание.

Россия была исключена из «большой восьмёрки» в 2014 году после присоединения Крыма и начала войны в Донбассе. Лидеры «семёрки» не раз намекали, что могут снова пригласить Москву за стол переговоров, но на определённых условиях — в случае прогресса по «минским соглашениям». Об этом в разное время говорили глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, его итальянский коллега Анжелино Альфано, намекал японский премьер-министр Синдзо Абэ. Впрочем, Россия в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова давала понять, что формат G7 Москве не так интересен, как G20, и возвращения в «восьмёрку» она не ждёт.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в комментарии News.ru усомнился, что Россия сможет вернуться к участию в G7 без прогресса по украинскому вопросу. Очевидно, Эммануэль Макрон с помощью своей инициативы пытается реанимировать «нормандский формат» и форсировать выполнение «минских договорённостей». Эта тема и соответствующее предложение украинского президента Владимира Зеленского обсуждались во время недавней встречи Путина и Макрона в Форте Брегансон.