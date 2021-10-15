Forbes: Прибалтика провалит вторжение России без авиации США

Американское издание Forbes прокомментировало недавнюю переброску бомбардировщиков ВВС США для осуществления одной из частых ротаций в Балтийском регионе. В материале сделали акцент на целях и задачах, которые американское командование поставило перед своими экипажами.

Эти действия должны продемонстрировать уникальную способность ВВС США к быстрому развёртыванию и интеграции с союзниками по НАТО и партнёрами по коалиции, — заявил представитель штаба США.

При этом по прибытии в Прибалтику, американские самолёты принимают активное участие в подготовке авианаводчиков сил специальных операций Литвы. Автор материала отмечает, что основной стратегией НАТО по защите региона от потенциального нападения России является быстрая переброска войск Альянса.

Для того, чтобы удержать позиции партнёров в регионе до подхода подкрепления, американцы приняли решение предоставить свою авиацию союзникам в качестве поддержки с воздуха. В заключение издание отмечает, что без американских ВВС регион полностью перейдёт под контроль Москвы.

Ранее контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров заявил, что попытку эсминца Chafee ВМС США пересечь российскую границу можно расценить только как провокацию. Он подчеркнул, что Россия охраняла свои воды в Японском море на законных основаниях, но такие инциденты со стороны американцев стали уже тенденцией.