Эрдоган выразил готовность провести встречу формата «3+3» в Турции

В планах Анкары есть вариант проведения в Турции следующей региональной встречи в рамках платформы «3+3», заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с иранским лидером Ибрахимом Раиси. Власти республики предпринимают шаги для того, чтобы на Кавказе воцарились мир и стабильность, сообщили в канцелярии турецкого лидера.

В ходе телефонной беседы с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, президент Эрдоган заявил, что Анкара продолжает свои усилия для того, чтобы на Кавказе воцарились мир и стабильность. По его словам, Анкара планирует провести в Турции очередную встречу в рамках платформы «3+3», разработанной им совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, — говорится в сообщении.

Первое заседание консультативной региональной платформы «3+3» состоялось 10 декабря 2021 года в Москве. В нём в качестве сопредседателей выступили заместители министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции, а также же гендиректор МИД Ирана.

Участники встречи договорилисьсосредоточить работу на практических вопросах, которые представляют интерес для всех сторон. В частности, на мерах по повышению доверия, взаимодействии в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, а также на противодействии общим вызовам и угрозам.

Кроме того, обсуждались дальнейшие шаги и планы работы. Представители пяти стран по-прежнему заинтересованы в присоединении Грузии к работе платформы.

Ранее в грузинском МИД подтвердили, что Тбилиси не желает участвовать в консультативном механизме «3+3» по Закавказью.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее сообщил, что формат «3+3» обладает хорошим объединительным потенциалом для стран Южного Кавказа. Он также отметил, что Москва продолжает поддерживать работу данной платформы.