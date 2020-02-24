https://static.news.ru/photo/e8ef8990-5701-11ea-8cda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/Xinhua/Global Look Press

Международная команда экспертов Всемирной организации здравоохранения посетила китайский город Ухань для анализа коронавируса. Учёные не обнаружили значимых мутаций заболевания.

Об этом рассказал глава экспертной комиссии по реагированию на коронавирус Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь, передаёт РИА Новости. Помимо Ухани 25 экспертов посетили провинции Сычуань и Гуандун.

Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года. За пределами Китая случаи заражения выявлены в 30 странах, включая Россию. По состоянию на утро 24 февраля жертвами коронавируса стали более 2,6 тысячи человек, почти 80 тысяч заразились, около 25 тысяч выздоровели.

При этом, как писал NEWS.ru, китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом в городе Ухань, ставшем эпицентром эпидемии.