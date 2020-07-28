Эксперты США заметили активность КНДР в районе ядерного полигона в Йонбене

https://static.news.ru/photo/ea3ca9c8-d15d-11ea-bef8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ryu Seung-Il/Global Look Press

Спутниковые снимки за последний год показывают «небольшую активность» в районе ядерного научно-исследовательского центра Северной Кореи в Йонбене. При этом активность у ядерного полигона, считающегося закрытым, выходит за рамки простого поддержания порядка на территории.

Такое мнение высказали американские эксперты с портала 38 North. Анализ снимков показал, что в районе завода по обогащению урана (UEP) время от времени появляются специализированные железнодорожные вагоны и прицеп. Он, считают эксперты, «может быть цистерной с жидким азотом».

Также американские специалисты отметили, что вокруг главного научно-исследовательского и административного центра полигона ведётся какое-то строительство. При этом эксперты не нашли доказательств того, что реакторы запущены.

КНДР устно заявляла США, что закроет полигон Йонбен, но официальных договоренностей не было зарегистрировано. Активность на нём фиксируется не в первый раз.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил: ядерное сдерживание является гарантом национальной безопасности и мирного существования страны. Он отметил, что Северная Корея может надёжно и устойчиво «защититься от активных провокаций враждебных сил противников-империалистов». Ким Чен Ын добавил, что КНДР не перестанет «оттачивать самый мощный национальный оборонный потенциал».