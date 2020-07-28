Эксперты США заметили активность КНДР в районе ядерного полигона в Йонбене

Спутниковые снимки за последний год показывают «небольшую активность» в районе ядерного научно-исследовательского центра Северной Кореи в Йонбене. При этом активность у ядерного полигона, считающегося закрытым, выходит за рамки простого поддержания порядка на территории.
Такое мнение
Также американские специалисты отметили, что вокруг главного научно-исследовательского и административного центра полигона ведётся какое-то строительство. При этом эксперты не нашли доказательств того, что реакторы запущены.
КНДР устно заявляла США, что закроет полигон Йонбен, но официальных договоренностей не было зарегистрировано. Активность на нём фиксируется не в первый раз.
Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил: ядерное сдерживание является гарантом национальной безопасности и мирного существования страны. Он отметил, что Северная Корея может надёжно и устойчиво «защититься от активных провокаций враждебных сил противников-империалистов». Ким Чен Ын добавил, что КНДР не перестанет «оттачивать самый мощный национальный оборонный потенциал».
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