Ким Чен Ын назвал роль ядерного оружия в вопросе нацбезопасности

https://static.news.ru/photo/3e925bde-6ebe-11e9-b274-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: kcnawatch. co/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерное сдерживание является гарантом национальной безопасности и мирного существования страны. В речи по случаю годовщины окончания Корейской войны 1950–1953 годов он отметил, что Северная Корея может надёжно и устойчиво «защититься от активных провокаций враждебных сил противников-империалистов».

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Чтобы не дать ещё раз испытать мучения и боль войны 1950-х годов, мы должны были получить абсолютную силу, способную сдержать и предотвратить войну как таковую. Поэтому там, где другие бы уже 100 раз упали и сдались, мы, преодолевая трудности, выносливо терпя всевозможные угрозы и провокации, шли путём саморазвития в качестве ядерной державы, — сказал Ким Чен Ын.

Он добавил, что КНДР не перестанет «оттачивать самый мощный национальный оборонный потенциал».

Ранее NEWS.ru сообщал, что государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео рассказал о саммите с Северной Кореей, участие в котором готов принять президент США Дональд Трамп. По его словам, это мероприятие должно помочь в достижении каких-либо результатов. В ответ на вопрос о том, будет ли такая встреча проведена в 2020 году, Помпео сказал, что КНДР подавала «смешанные сигналы».