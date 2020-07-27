Ким Чен Ын назвал роль ядерного оружия в вопросе нацбезопасности

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерное сдерживание является гарантом национальной безопасности и мирного существования страны. В речи по случаю годовщины окончания Корейской войны 1950–1953 годов он отметил, что Северная Корея может надёжно и устойчиво «защититься от активных провокаций враждебных сил противников-империалистов».
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Чтобы не дать ещё раз испытать мучения и боль войны 1950-х годов, мы должны были получить абсолютную силу, способную сдержать и предотвратить войну как таковую. Поэтому там, где другие бы уже 100 раз упали и сдались, мы, преодолевая трудности, выносливо терпя всевозможные угрозы и провокации, шли путём саморазвития в качестве ядерной державы, — сказал Ким Чен Ын.
Он добавил, что КНДР не перестанет «оттачивать самый мощный национальный оборонный потенциал».
Ранее NEWS.ru сообщал, что государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео рассказал о саммите с Северной Кореей, участие в котором готов принять президент США Дональд Трамп. По его словам, это мероприятие должно помочь в достижении каких-либо результатов. В ответ на вопрос о том, будет ли такая встреча проведена в 2020 году, Помпео сказал, что КНДР подавала «смешанные сигналы».
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