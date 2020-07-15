Помпео рассказал, какой саммит с КНДР нужен США

https://static.news.ru/photo/3c41df8c-c6b3-11ea-96cf-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global look Press

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео рассказал о саммите с Северной Кореей, участие в котором готов принять президент США Дональд Трамп. По его словам, это мероприятие должно помочь в достижении каких-либо результатов.

Такое заявление он сделал на видеоконференции газеты The Hill. В ответ на вопрос о том, будет ли такая встреча проведена в 2020 году, он сказал, что КНДР подавала «смешанные сигналы».

Президент Трамп захочет участвовать в саммите, лишь если мы посчитаем, что есть достаточная вероятность того, что мы достигнем реального прогресса в выполнении целей, поставленных в Сингапуре, — подчеркнул он.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп не исключил возможность проведения новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.