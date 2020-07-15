Помпео рассказал, какой саммит с КНДР нужен США

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео рассказал о саммите с Северной Кореей, участие в котором готов принять президент США Дональд Трамп. По его словам, это мероприятие должно помочь в достижении каких-либо результатов.
Такое заявление он
Президент Трамп захочет участвовать в саммите, лишь если мы посчитаем, что есть достаточная вероятность того, что мы достигнем реального прогресса в выполнении целей, поставленных в Сингапуре, — подчеркнул он.
Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп не исключил возможность проведения новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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