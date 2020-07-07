Трамп готов вновь встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном

https://static.news.ru/photo/13006b0a-c0fc-11ea-9da7-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ынии Дональд Трамп Фото: White House/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп не исключил возможности провести новую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Я понимаю, что они (КНДР. — NEWS.ru) хотят встретиться, и мы бы сделали это в том случае, если бы я думал, что это будет полезно, — заявил глава Белого дома в интервью Grey Television.

Трамп подчеркнул, что у него хорошие отношения с лидером Северной Кореи и встреча могла бы быть продуктивной.

30 июня заместитель госсекретаря, спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн заявил о крайне низкой вероятности встречи Ким Чен Ына и Трампа до президентских выборов. Об этом сообщил южнокорейский телеканал KBS. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что ожидает новую встречу политиков до ноября. В МИД Южной Кореи подчеркнули, что КНДР и США поддерживают контакты по вопросу возможной встречи.

Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявил, что Пхеньян не нуждается в переговорах с Вашингтоном.

NEWS.ru писал, что власти Северной Кореи потеряли надежду на улучшение отношений со Штатами. По словам министра иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон «даже тонкий лучик оптимизма и надежды на мир и процветание на Корейском полуострове угас в тёмном кошмаре».