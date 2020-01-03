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В Министерстве внутренней безопасности Соединённых Штатов заявили об отсутствии какой-либо конкретной и заслуживающей доверия информации об угрозах для страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом говорится в письменном заявлении исполняющего обязанности главы МВБ США Чеда Вулфа. Я приветствую решительные действия президента США по защите жизни американцев как за рубежом, так и внутри страны....