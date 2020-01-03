https://static.news.ru/photo/a811ba4c-2c13-11ea-90d7-fa163e074e61_660.jpgПрезидент Владимир ПутинФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Единственным, кто может вразумить конфликтующие Штаты и Иран, возможно, является президент России Владимир Путин, заявила РИА «Новости» эксперт Атлантического совета в Вашингтоне Барбара Славин. Убийство Сулеймани увеличит, а не уменьшит влияние Ирана в регионе, так как местному населению будет труднее протестовать против роли Ирана, уверена эксперт.
По её мнению, США, скорее всего, будут вытеснены из Ирака, поскольку убийство такого видного иранца на иракской земле нарушает соглашение о том, что США должны быть в Ираке, чтобы бороться с ИГ (запрещено в РФ) и обучать иракцев этому.
Пожалуй, единственный мировой лидер, который может вразумить Дональда Трампа и иранцев, — это Владимир Путин. Тем не менее Россия, а также Китай выигрывают от этих безрассудных действий США, которые уменьшают их способность играть сильную роль на Ближнем Востоке. РФ и КНР могут просто сидеть сложа руки и наблюдать за хаосом, который теперь последует, — считает Славин.
Ранее NEWS.ru писал, что США не видят оснований доверять угрозам Ирана после смерти Сулеймани.