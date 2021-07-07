Эксперт оценил идею альтернативы «нормандскому формату»

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность создания ещё одного формата по урегулированию ситуации в Донбассе, который будет работать параллельно с «нормандским». Он считает, что в рамках «нормандского формата» идёт пробуксовка. Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с NEWS.ru порассуждал, насколько реалистично предложение Зеленского.

По его мнению, украинское руководство понимает, что отказ от «нормандского формата» будет сопряжён с серьёзными политическими издержками, так как сейчас на нём всё держится. Более того, «нормандский формат» существует не сам по себе, он отражён в соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Это означает, что документ имеет силу международного права.

Поэтому отказаться от него практически невозможно, по крайней мере, очень трудно, если только не будет желание всех участников, — отметил Кортунов.

Что касается нового формата, то, по мнению эксперта, Зеленский может предлагать любые схемы с различным составом участников. Здесь вопрос заключается в том, как получить согласие и старых, и новых стран, например, США.

Насколько я понимаю, со стороны уже трёх американских администраций никакого энтузиазма в отношении возможного вхождения в этот механизм пока что высказано не было, —заявил Кортунов.

По его словам, предложение Зеленского хорошее, если только за ним не скрывается попытка легитимизировать нежелание выполнять Минские соглашения.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).

Ранее Зеленский заявил, что рассчитывает на помощь США в локализации военного конфликта на востоке Украины.