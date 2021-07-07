Зеленский захотел пустить США воевать в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает на помощь США в локализации военного конфликта на востоке страны, передаёт «Корреспондент».

Выступая на пресс-конференции в Вильнюсе, политик вновь заявил, что Россия тормозит урегулирование конфликта в Донбассе и мирный процесс не работает. Зеленский считает, что «нормандский формат» должен быть расширен и к нему могли бы присоединиться мощные геополитические игроки, которые могли бы повлиять на Россию.

Я действительно хотел бы, чтобы мощь США помогла Украине в завершении этой трагедии в центре Европы в XXI веке, — сказал политик.

Ранее советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш» раскрыл план Украины по насильственному захвату Донбасса. По его словам, вооружённые силы страны способны провести необходимую операцию и взять регион под контроль. Военные смогут окружить крупные города региона, взять под артиллерийский контроль восточную границу ДНР и ЛНР, а также отзрезать пути снабжения.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.