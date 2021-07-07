Украина раскрыла план силового захвата Донбасса

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План Украины по насильственному захвату Донбасса раскрыл в эфире телеканала «Наш» советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович.

По мнению Арестовича, вооружённые силы Украины способны провести необходимую операцию и взять регион под контроль.

Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведёт свои войска, — заявил он.

Арестович считает, что в случае войны украинские военные окружат крупные города региона, разрежут пути снабжения и возьмут под артиллерийский огонь восточную границу самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Ранее стало известно, что Верховная рада Украины переименовала посёлок городского типа Новгородское, расположенный в Донецкой области, в Нью-Йорк. Жители Новгородского сами предложили переименовать посёлок, чтобы вернуть ему историческое название. Населённый пункт носил имя Нью-Йорк до 1951 года.